Material electoral no llegó al colegio 7098 Rodrigo Lara Bonilla, ubicado en Lurín, por lo que no hubo votaciones. Foto: Captura de pantalla.
Material electoral no llegó al colegio 7098 Rodrigo Lara Bonilla, ubicado en Lurín, por lo que no hubo votaciones. Foto: Captura de pantalla.

Una grave irregularidad se registró este domingo 12 de abril en el colegio Rodrigo Lara Bonilla, ubicado en el distrito de Lurín, donde las elecciones no pudieron llevarse a cabo debido a que el material electoral nunca fue entregado en el local de votación.

Desde primeras horas de la mañana, los ciudadanos comenzaron a congregarse en la puerta del colegio a la espera de que se instalaran las mesas. Sin embargo, las horas pasaron sin que llegaran las cédulas ni los materiales necesarios para el proceso.

A pesar de que se había extendido el plazo para la instalación de mesas hasta las 14:00 horas, el tiempo venció, por lo que el fiscal presente en el local procedió al cierre oficial, dejando a más de 6 mil electores sin poder sufragar.

Al respecto, los ciudadanos expresaron su indignación ante lo ocurrido y exigieron que se documente la situación bajo un acta de incidencia. “Los policías dicen que no llegaron cédulas, primero en la mañana y hasta las 2 de la tarde, nada. Yo pido que se forme un acta de incidencia, porque no se llevaron a cabo las elecciones. Son 6 mil electores que han venido a elegir, pero no podrán por falta de material", dijo una ciudadana a América.

Otra ciudadana cuestionó la falta de transparencia de las autoridades electorales. Asimismo, otro ciudadano solicitó un documento oficial que acredite que el local de votación fue cerrado y que ellos sí se presentaron a cumplir con su deber cívico, pero que las circunstancias ajenas a su voluntad les impidieron.

Además de no ejercer esta labor, los electores temen que el sistema los registre como ausentes injustificados y deban pagar la sanción correspondiente.

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