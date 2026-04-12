Una grave irregularidad se registró este domingo 12 de abril en el colegio Rodrigo Lara Bonilla, ubicado en el distrito de Lurín, donde las elecciones no pudieron llevarse a cabo debido a que el material electoral nunca fue entregado en el local de votación.

Desde primeras horas de la mañana, los ciudadanos comenzaron a congregarse en la puerta del colegio a la espera de que se instalaran las mesas. Sin embargo, las horas pasaron sin que llegaran las cédulas ni los materiales necesarios para el proceso.

A pesar de que se había extendido el plazo para la instalación de mesas hasta las 14:00 horas, el tiempo venció, por lo que el fiscal presente en el local procedió al cierre oficial, dejando a más de 6 mil electores sin poder sufragar.

Al respecto, los ciudadanos expresaron su indignación ante lo ocurrido y exigieron que se documente la situación bajo un acta de incidencia. “Los policías dicen que no llegaron cédulas, primero en la mañana y hasta las 2 de la tarde, nada. Yo pido que se forme un acta de incidencia, porque no se llevaron a cabo las elecciones. Son 6 mil electores que han venido a elegir, pero no podrán por falta de material", dijo una ciudadana a América.

Otra ciudadana cuestionó la falta de transparencia de las autoridades electorales. Asimismo, otro ciudadano solicitó un documento oficial que acredite que el local de votación fue cerrado y que ellos sí se presentaron a cumplir con su deber cívico, pero que las circunstancias ajenas a su voluntad les impidieron.

Además de no ejercer esta labor, los electores temen que el sistema los registre como ausentes injustificados y deban pagar la sanción correspondiente.