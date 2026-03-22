El colegio Juan Pablo Peregrino, ubicado en Carabayllo, destacó en el reciente examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos al lograr que dos de sus estudiantes ingresen en primer intento a la exigente carrera de Medicina Humana.

Se trata de Eidan Arredondo y Jhamil Rondan, ambos de 17 años, pertenecientes a la promoción 2025.

Asimismo, otras dos alumnas de la misma institución, Ninel Cruz y Luana Huamán, obtuvieron vacantes en las carreras de Obstetricia y Enfermería, respectivamente. Con estos resultados, el colegio suma cerca de 200 estudiantes que iniciarán próximamente su etapa universitaria.

Al respecto, la directora Yamiry Julca Sánchez destacó que estos logros responden a una formación integral basada en valores desde los niveles inicial, primaria y secundaria.

Añadió que la motivación constante de docentes y psicólogos durante el año escolar es clave para impulsar el desarrollo académico, artístico y deportivo de los alumnos.

El proceso de admisión de San Marcos se realizó en cuatro fechas durante marzo, organizado por facultades. Los estudiantes que alcanzaron una vacante iniciarán clases el próximo 30 de marzo.