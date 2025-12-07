Hilda Herrera, trabajadora de limpieza pública de la Municipalidad de Miraflores, fue atropellada violentamente por un taxi en la cuadra 52 de la avenida Arequipa, cuando cumplía sus labores la mañana del lunes.

Según testigos, el vehículo apareció a gran velocidad y embistió a la mujer, dejándola inconsciente a un lado de la vereda. La escena generó indignación entre los transeúntes, especialmente al observar que el conductor intentó huir sin brindarle auxilio.

Conductor intentó escapar y dio positivo en dosaje etílico

De acuerdo con el acta policial, el taxista fue interceptado gracias a la intervención de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y ciudadanos que persiguieron el vehículo tras presenciar el atropello. El sujeto fue detenido a pocas cuadras y trasladado a la comisaría de Miraflores.

En la delegación, el conductor pasó por el dosaje etílico, que arrojó resultado positivo. Además, durante la verificación se constató que no tenía licencia de conducir, carecía de SOAT y no portaba ningún documento del vehículo.

Estado de salud de la víctima

La víctima, identificada como Hilda Herrera, de 53 años, fue trasladada de emergencia al Hospital de EsSalud Angamos. El informe médico preliminar señala que presenta múltiples contusiones en el lado izquierdo del cuerpo y un corte profundo en la cabeza, por lo que permanece internada en observación.

Al pertenecer al municipio, los gastos médicos son cubiertos por el seguro correspondiente. Familiares y compañeros de trabajo se mantienen a la expectativa de su evolución.

Investigación y posibles sanciones

El conductor permanece detenido mientras la PNP realiza las diligencias para determinar su responsabilidad penal por conducir en estado de ebriedad, carecer de licencia y no contar con los documentos obligatorios del vehículo.

Testigos brindaron declaraciones en la comisaría y se espera la revisión de imágenes de cámaras de seguridad ubicadas en la avenida Arequipa para reforzar la investigación. El caso ha generado indignación por la gravedad de la negligencia del conductor.

Datos clave