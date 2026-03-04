Representantes del sector taxi anunciaron que realizarán una marcha pacífica hasta el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el marco de la restricción del gas natural vehicular (GNV).

Dicha movilización fue confirmada por Jhonny Trujillo, vocero de Taxis Amarillos de Lima y Callao, en una entrevista con Canal N.

Según señaló, la protesta está programada para el jueves a las 3 de la tarde y tiene como objetivo que las autoridades atiendan las demandas del sector.

Trujillo indicó que los taxistas solicitan la creación de una mesa de diálogo con el Ejecutivo para evaluar medidas que ayuden a mitigar el impacto económico provocado por la restricción del GNV.

El representante dijo que numerosos conductores dependen del GNV para desempeñar su trabajo y tienen compromisos financieros vinculados a la adquisición de sus vehículos.

Entre las propuestas presentadas por los gremios figura la opción de recurrir a los grifos de Petroperú como alternativa de abastecimiento en caso de que la restricción se prolongue.

Asimismo, mencionó la posibilidad de evaluar subsidios temporales para los combustibles utilizados por los conductores, medida que, según señaló, podría ser analizada en una eventual mesa de diálogo con el Gobierno.

El vocero de los taxistas manifestó que el precio del gas licuado de petróleo (GLP) ha experimentado aumentos en algunos grifos, indicando que el combustible habría subido entre tres y cuatro soles en los últimos días.

Además, Trujillo añadió que diversos gremios de transporte, incluidos colectivos y mototaxistas, se sumaron a las preocupaciones del sector frente a la situación provocada por la restricción del GNV.