El primer teleférico de Lima Metropolitana ingresará a su etapa de marcha blanca entre finales de julio y agosto, una vez que concluya el proceso de instalación y las evaluaciones técnicas previstas para su puesta en funcionamiento. El proyecto, ubicado en Miraflores, busca facilitar la conexión entre el malecón y la Costa Verde mediante un sistema de transporte aéreo destinado a vecinos y visitantes.

La Municipalidad de Miraflores informó que la infraestructura se encuentra en la fase final de ejecución y que, antes de iniciar operaciones, será inspeccionada por una empresa especializada en certificación internacional. Estas pruebas permitirán verificar que todos los componentes del sistema cumplan con los estándares de seguridad establecidos.





¿Cuánto costará el viaje?

El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, dio a conocer el precio estimado que tendrá el servicio una vez concluya el periodo de pruebas. Además, explicó cuál será el procedimiento previo a la apertura del teleférico al público.

“Va a tener un costo de entre 15 y 20 soles. A partir de julio, cuando todo el sistema esté completamente instalado, llegará una empresa certificadora de Alemania para verificar que cada componente cumpla con los estándares de seguridad. Luego comenzará la marcha blanca, prevista para fines de julio o agosto”, indicó.

El sistema conectará el parque Domodossola con la playa Redondo II mediante un recorrido aéreo de 315 metros. Cada viaje tendrá una duración aproximada de tres minutos y permitirá reducir el tiempo de desplazamiento entre la parte alta y baja del distrito.

La cabina contará con capacidad para transportar hasta 15 pasajeros por trayecto. Asimismo, estará habilitada para trasladar bicicletas, tablas de surf, sillas de ruedas y otros implementos autorizados que faciliten la movilidad de los usuarios.

La comuna informó que actualmente continúa la instalación de las bases que sostendrán la infraestructura principal del teleférico. Una vez culminada esa etapa, el sistema pasará por el proceso de certificación antes de iniciar las pruebas operativas.

El proyecto demandó una inversión privada superior a los 10 millones de dólares y forma parte de las iniciativas impulsadas para fortalecer la oferta turística y recreativa de Miraflores. Cuando entre en funcionamiento, se convertirá en el primer teleférico de Lima Metropolitana y el segundo que opera en el Perú.