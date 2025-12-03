(Foto: Andina)
El Centro Sismológico Nacional del IGP reportó este martes 2 de diciembre, un sismo de magnitud 3.7 a las 19:19:45 (hora local). El epicentro se ubicó a 21 kilómetros al noroeste de Ricardo Palma, Huarochirí - Lima.

De acuerdo con el reporte IGP/CENSIS/RS 2025-0788, el temblor tuvo una profundidad de 98 kilómetros, con una intensidad II-III en Ricardo Palma, Huarochirí.

El sismo se localizó en las coordenadas:

Latitud: -11.74

Longitud: -76.62

Profundidad: 98 km

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

El Indeci recomienda que cada familia tenga una mochila de emergencia lista, ubicada en un punto accesible del hogar y de fácil traslado. Esta debe contener artículos esenciales para las primeras 24 a 48 horas después de un sismo:

Artículos de primeros auxilios

  • Alcohol y agua oxigenada
  • Vendas, gasas, esparadrapo
  • Analgésicos y medicamentos personales
  • Tijeras pequeñas

Hidratación y alimentos

  • Botellas de agua (mínimo 3 litros por persona)
  • Barras energéticas, galletas de agua, alimentos no perecibles
  • Snacks nutritivos

Documentación y seguridad

  • Copias de DNI, pólizas de seguro y documentos importantes
  • Linterna y pilas
  • Radio portátil a pilas o de energía solar
  • Silbato para alertar en caso de quedar atrapado

Higiene

  • Jabón, papel higiénico, toallas húmedas
  • Mascarillas, gel antibacterial

Herramientas básicas

  • Navaja multiusos
  • Cinta aislante
  • Fósforos o encendedor

Otros esenciales

  • Manta polar o frazada ligera
  • Ropa de abrigo
  • Dinero en efectivo
  • Cargador portátil (power bank)

Indeci recuerda que esta mochila debe verificarse regularmente, reemplazando alimentos y baterías, y complementarse con una maleta para emergencias que incluya ropa adicional, botiquín ampliado y artículos para bebés o adultos mayores, según las necesidades del hogar.

