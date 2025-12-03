El Centro Sismológico Nacional del IGP reportó este martes 2 de diciembre, un sismo de magnitud 3.7 a las 19:19:45 (hora local). El epicentro se ubicó a 21 kilómetros al noroeste de Ricardo Palma, Huarochirí - Lima.
De acuerdo con el reporte IGP/CENSIS/RS 2025-0788, el temblor tuvo una profundidad de 98 kilómetros, con una intensidad II-III en Ricardo Palma, Huarochirí.
El sismo se localizó en las coordenadas:
Latitud: -11.74
Longitud: -76.62
Profundidad: 98 km
¿Qué debe contener una mochila de emergencia?
El Indeci recomienda que cada familia tenga una mochila de emergencia lista, ubicada en un punto accesible del hogar y de fácil traslado. Esta debe contener artículos esenciales para las primeras 24 a 48 horas después de un sismo:
Artículos de primeros auxilios
- Alcohol y agua oxigenada
- Vendas, gasas, esparadrapo
- Analgésicos y medicamentos personales
- Tijeras pequeñas
Hidratación y alimentos
- Botellas de agua (mínimo 3 litros por persona)
- Barras energéticas, galletas de agua, alimentos no perecibles
- Snacks nutritivos
Documentación y seguridad
- Copias de DNI, pólizas de seguro y documentos importantes
- Linterna y pilas
- Radio portátil a pilas o de energía solar
- Silbato para alertar en caso de quedar atrapado
Higiene
- Jabón, papel higiénico, toallas húmedas
- Mascarillas, gel antibacterial
Herramientas básicas
- Navaja multiusos
- Cinta aislante
- Fósforos o encendedor
Otros esenciales
- Manta polar o frazada ligera
- Ropa de abrigo
- Dinero en efectivo
- Cargador portátil (power bank)
Indeci recuerda que esta mochila debe verificarse regularmente, reemplazando alimentos y baterías, y complementarse con una maleta para emergencias que incluya ropa adicional, botiquín ampliado y artículos para bebés o adultos mayores, según las necesidades del hogar.