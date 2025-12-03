El Centro Sismológico Nacional del IGP reportó este martes 2 de diciembre, un sismo de magnitud 3.7 a las 19:19:45 (hora local). El epicentro se ubicó a 21 kilómetros al noroeste de Ricardo Palma, Huarochirí - Lima.

De acuerdo con el reporte IGP/CENSIS/RS 2025-0788, el temblor tuvo una profundidad de 98 kilómetros, con una intensidad II-III en Ricardo Palma, Huarochirí.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0788

Fecha y Hora Local: 02/12/2025 19:19:45

Magnitud: 3.7

Profundidad: 98km

Latitud: -11.74

Longitud: -76.62

Intensidad: II-III Ricardo Palma

Referencia: 21 km al N de Ricardo Palma, Huarochirí - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 3, 2025

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

El Indeci recomienda que cada familia tenga una mochila de emergencia lista, ubicada en un punto accesible del hogar y de fácil traslado. Esta debe contener artículos esenciales para las primeras 24 a 48 horas después de un sismo:

Artículos de primeros auxilios

Alcohol y agua oxigenada

Vendas, gasas, esparadrapo

Analgésicos y medicamentos personales

Tijeras pequeñas

Hidratación y alimentos

Botellas de agua (mínimo 3 litros por persona)

Barras energéticas, galletas de agua, alimentos no perecibles

Snacks nutritivos

Documentación y seguridad

Copias de DNI, pólizas de seguro y documentos importantes

Linterna y pilas

Radio portátil a pilas o de energía solar

Silbato para alertar en caso de quedar atrapado

Higiene

Jabón, papel higiénico, toallas húmedas

Mascarillas, gel antibacterial

Herramientas básicas

Navaja multiusos

Cinta aislante

Fósforos o encendedor

Otros esenciales

Manta polar o frazada ligera

Ropa de abrigo

Dinero en efectivo

Cargador portátil (power bank)

Indeci recuerda que esta mochila debe verificarse regularmente, reemplazando alimentos y baterías, y complementarse con una maleta para emergencias que incluya ropa adicional, botiquín ampliado y artículos para bebés o adultos mayores, según las necesidades del hogar.