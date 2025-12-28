Un sismo de magnitud 4.8 se registró la mañana de este 28 de diciembre de 2025 en la provincia de Cañete, región Lima, informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte oficial IGP/CENSIS/RS 2025-0832, el movimiento telúrico ocurrió a las 08:09:41 horas, con una profundidad de 58 kilómetros.

El epicentro se localizó a 26 kilómetros al sur de San Vicente de Cañete, con coordenadas latitud -13.31 y longitud -76.42.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0832

Fecha y Hora Local: 28/12/2025 08:09:41

Magnitud: 4.8

Profundidad: 58km

Latitud: -13.31

Longitud: -76.42

Intensidad: III-IV San Vicente de Cañete

Referencia: 26 km al S de San Vicente de Cañete, Cañete - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 28, 2025

Intensidad leve a moderada

El sismo fue percibido con una intensidad entre III y IV en la escala de Mercalli en San Vicente de Cañete, generando alarma momentánea entre la población.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas, según los reportes preliminares de las autoridades locales y los organismos de emergencia.

Monitoreo permanente

El IGP recordó que el Perú se ubica en una zona de alta actividad sísmica, por lo que recomendó a la ciudadanía mantener la calma, revisar sus planes de evacuación y contar con una mochila de emergencia.

Las autoridades continúan con el monitoreo del evento para descartar réplicas o afectaciones adicionales.