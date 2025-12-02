Este martes 2 de diciembre, el Centro Sismológico Nacional del IGP registró un sismo de magnitud 4.9, a las 17:06:45 (hora local). El epicentro se ubicó a 22 kilómetros al oeste de Huaral, Lima.

De acuerdo con el reporte IGP/CENSIS/RS 2025-0787, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 89 kilómetros, con una intensidad III-IV en Huaral.

El sismo se localizó en las coordenadas:

Latitud: -11.57

Longitud: -77.39

Profundidad: 89 km

Hasta ahora, las autoridades locales no han reportado daños a personas o infraestructura. No obstante, se recomienda a la población la importancia de mantener medidas de preparación ante posibles réplicas, dado que el Perú es un país de alta actividad sísmica.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0787

Fecha y Hora Local: 02/12/2025 17:06:45

Magnitud: 4.9

Profundidad: 89km

Latitud: -11.57

Longitud: -77.39

Intensidad: III-IV Huaral

Referencia: 22 km al O de Huaral, Huaral - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 2, 2025

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

El Indeci recomienda que cada familia tenga una mochila de emergencia lista, ubicada en un punto accesible del hogar y de fácil traslado. Esta debe contener artículos esenciales para las primeras 24 a 48 horas después de un sismo:

Artículos de primeros auxilios

Alcohol y agua oxigenada

Vendas, gasas, esparadrapo

Analgésicos y medicamentos personales

Tijeras pequeñas

Hidratación y alimentos

Botellas de agua (mínimo 3 litros por persona)

Barras energéticas, galletas de agua, alimentos no perecibles

Snacks nutritivos

Documentación y seguridad

Copias de DNI, pólizas de seguro y documentos importantes

Linterna y pilas

Radio portátil a pilas o de energía solar

Silbato para alertar en caso de quedar atrapado

Higiene

Jabón, papel higiénico, toallas húmedas

Mascarillas, gel antibacterial

Herramientas básicas

Navaja multiusos

Cinta aislante

Fósforos o encendedor

Otros esenciales

Manta polar o frazada ligera

Ropa de abrigo

Dinero en efectivo

Cargador portátil (power bank)

Indeci recuerda que esta mochila debe verificarse regularmente, reemplazando alimentos y baterías, y complementarse con una maleta para emergencias que incluya ropa adicional, botiquín ampliado y artículos para bebés o adultos mayores, según las necesidades del hogar.