Este martes 2 de diciembre, el Centro Sismológico Nacional del IGP registró un sismo de magnitud 4.9, a las 17:06:45 (hora local). El epicentro se ubicó a 22 kilómetros al oeste de Huaral, Lima.
De acuerdo con el reporte IGP/CENSIS/RS 2025-0787, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 89 kilómetros, con una intensidad III-IV en Huaral.
El sismo se localizó en las coordenadas:
Latitud: -11.57
Longitud: -77.39
Profundidad: 89 km
Hasta ahora, las autoridades locales no han reportado daños a personas o infraestructura. No obstante, se recomienda a la población la importancia de mantener medidas de preparación ante posibles réplicas, dado que el Perú es un país de alta actividad sísmica.
¿Qué debe contener una mochila de emergencia?
El Indeci recomienda que cada familia tenga una mochila de emergencia lista, ubicada en un punto accesible del hogar y de fácil traslado. Esta debe contener artículos esenciales para las primeras 24 a 48 horas después de un sismo:
Artículos de primeros auxilios
- Alcohol y agua oxigenada
- Vendas, gasas, esparadrapo
- Analgésicos y medicamentos personales
- Tijeras pequeñas
Hidratación y alimentos
- Botellas de agua (mínimo 3 litros por persona)
- Barras energéticas, galletas de agua, alimentos no perecibles
- Snacks nutritivos
Documentación y seguridad
- Copias de DNI, pólizas de seguro y documentos importantes
- Linterna y pilas
- Radio portátil a pilas o de energía solar
- Silbato para alertar en caso de quedar atrapado
Higiene
- Jabón, papel higiénico, toallas húmedas
- Mascarillas, gel antibacterial
Herramientas básicas
- Navaja multiusos
- Cinta aislante
- Fósforos o encendedor
Otros esenciales
- Manta polar o frazada ligera
- Ropa de abrigo
- Dinero en efectivo
- Cargador portátil (power bank)
Indeci recuerda que esta mochila debe verificarse regularmente, reemplazando alimentos y baterías, y complementarse con una maleta para emergencias que incluya ropa adicional, botiquín ampliado y artículos para bebés o adultos mayores, según las necesidades del hogar.