Un temblor de magnitud 3.4 se registró la mañana de este jueves 5 de marzo en la capital, de acuerdo al reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico ocurrió a las 07:06 horas y tuvo una profundidad de 50 kilómetros.

El epicentro fue localizado a 23 kilómetros al suroeste de Chilca, en Cañete, región Lima; con una intensidad II en Chilca.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas afectadas. Sin embargo, las autoridades mantienen el monitoreo en las localidades cercanas al epicentro como parte de los protocolos de prevención ante eventos sísmicos.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0117

Fecha y Hora Local: 05/03/2026 07:06:15

Magnitud: 3.4

Profundidad: 50km

Latitud: -12.70

Longitud: -76.84

Intensidad: II Chilca

Referencia: 23 km al SO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/r3bp6KxWMA — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 5, 2026

Perú debe mantenerse alerta

Como se recuerda, el Perú se encuentra ubicado dentro del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Debido a esta condición geográfica, el país registra con frecuencia movimientos telúricos de distinta magnitud a lo largo de su territorio.

Por ello, las entidades de gestión de riesgos recuerdan la importancia de mantener medidas de prevención y preparación ante un eventual sismo de mayor intensidad.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Una de las principales recomendaciones es contar con una mochila de emergencia en el hogar. Esta debe incluir artículos básicos que permitan afrontar las primeras horas tras un sismo u otra emergencia.

Entre los elementos indispensables se encuentran agua potable, alimentos no perecibles, una linterna, radio a pilas, botiquín de primeros auxilios, dinero en efectivo, documentos personales, una manta y artículos de higiene. También es importante incorporar medicamentos de uso diario, así como insumos especiales para bebés, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas.

Tener esta mochila lista y en un lugar accesible puede marcar una diferencia clave en una situación de emergencia, especialmente en un país donde los sismos forman parte de la realidad cotidiana.