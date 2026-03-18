Un sismo de magnitud 3.6 se registró la tarde de este miércoles 18 de marzo de 2026 en la región Lima, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El evento ocurrió a las 13:04 horas con una profundidad de 46 kilómetros, y tuvo como epicentro a 15 kilómetros al suroeste de Chilca , en la provincia de Cañete .

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0149

Fecha y Hora Local: 18/03/2026 13:04:38

Magnitud: 3.6

Profundidad: 46km

Latitud: -12.63

Longitud: -76.82

Intensidad: III Chilca

Referencia: 15 km al SO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/WSljR7r2Ok — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) March 18, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personales como consecuencia del movimiento sísmico.

El Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica, por lo que este tipo de eventos son frecuentes.

Recomendaciones ante sismos

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la población: