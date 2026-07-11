Un sismo de magnitud 4.3 se registró este viernes 10 de julio en la región Lima, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte sísmico del IGP, el movimiento telúrico ocurrió a las 23:42 horas.

Epicentro se ubicó en Lurín

El epicentro del sismo se localizó a 22 kilómetros al sur oeste de Lurín, en la región Lima.

El evento sísmico presentó una profundidad de 60 kilómetros. Según el IGP, la intensidad fue de IV en Lurín.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0431

Fecha y Hora Local: 10/07/2026,23:42:52

Magnitud: 4.3

Profundidad: 60 km

Latitud: -12.42

Longitud: -77.01

Intensidad: IV Lurín

Referencia: 22 km al SO de Lurín, Lima - Limahttps://t.co/o3ZRMlR4sa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 11, 2026

IGP monitorea actividad sísmica en el país

El Instituto Geofísico del Perú recordó que el país forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica en el mundo.

Hasta el momento, las autoridades no reportaron daños materiales ni personas afectadas tras el movimiento telúrico.

El monitoreo de la actividad sísmica continúa de manera permanente por parte del Centro Sismológico Nacional.