Un temblor de magnitud 5.0 se registró la tarde este jueves 26 de febrero, en la capital, de acuerdo al reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico ocurrió a las 18:21 horas y tuvo una profundidad de 53 kilómetros.

El epicentro fue localizado a 36 kilómetros al oeste de Chilca, en Cañete, región Lima; con una intensidad IV-V en Chilca,

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas afectadas. Sin embargo, las autoridades mantienen el monitoreo en las localidades cercanas al epicentro como parte de los protocolos de prevención ante eventos sísmicos.

“El sacudimiento ha sido vertical”

“Lo que diferencia este sismo de otros, es que ha ocurrido casi debajo de la región Lima, y por lo tanto, el sacudimiento ha sido vertical, y eso es lo que ha dado la sensación bastante fuerte y de sorpresa. La fuerza ha venido de abajo hacia arriba” , dijo en Canal N, Hernando Tavera, presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0105

Fecha y Hora Local: 26/02/2026 18:21:08

Magnitud: 5.0

Profundidad: 53km

Latitud: -12.44

Longitud: -77.06

Intensidad: IV-V Chilca

Referencia: 36 km al O de Chilca, Cañete - Lima

Marina de Guerra del Perú

El fuerte sismo de magnitud 5.0 ocurrido este jueves en Lima, no genera tsunami en el litoral peruano, informó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú en sus redes sociales.

INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

26-02-26 18:21:08

Magnitud: 5.0 Mw

Referencia: 36 km al O de Chilca, Cañete - Lima

Profundidad: 53.00 km

Fuente: IGP

Perú debe mantenerse alerta

Como se recuerda, el Perú se encuentra ubicado dentro del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Debido a esta condición geográfica, el país registra con frecuencia movimientos telúricos de distinta magnitud a lo largo de su territorio.

Por ello, las entidades de gestión de riesgos recuerdan la importancia de mantener medidas de prevención y preparación ante un eventual sismo de mayor intensidad.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Una de las principales recomendaciones es contar con una mochila de emergencia en el hogar. Esta debe incluir artículos básicos que permitan afrontar las primeras horas tras un sismo u otra emergencia.

Entre los elementos indispensables se encuentran agua potable, alimentos no perecibles, una linterna, radio a pilas, botiquín de primeros auxilios, dinero en efectivo, documentos personales, una manta y artículos de higiene. También es importante incorporar medicamentos de uso diario, así como insumos especiales para bebés, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas.

Tener esta mochila lista y en un lugar accesible puede marcar una diferencia clave en una situación de emergencia, especialmente en un país donde los sismos forman parte de la realidad cotidiana.