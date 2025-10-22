A raíz del fallecimiento de Eduardo Ruiz Sanz, ocurrido durante la jornada de protestas del 15 de octubre, diversos colectivos ciudadanos han convocado una nueva manifestación pacífica para el sábado 25 de octubre, cuyo principal objetivo será exigir justicia por las víctimas de la represión en movilizaciones pasadas.

El llamado, que circula en redes sociales bajo el lema “Por los que ya no pueden marchar”, invita a los ciudadanos a concentrarse desde las 2:30 p. m. en la Plaza Francia, el mismo punto donde Ruiz Sanz recibió el impacto de bala que le causó la muerte.

“Salimos por los jóvenes que perdieron la vida defendiendo sus derechos y por las familias que aún buscan verdad y justicia”, señala el comunicado que acompaña la convocatoria, difundido por agrupaciones estudiantiles y organizaciones civiles. Aunque aún no se han confirmado los gremios participantes, se espera la adhesión de colectivos universitarios, sindicatos y grupos juveniles durante los próximos días.

MARCHA

En paralelo, otro grupo de ciudadanos ha convocado una manifestación en respaldo a la Policía Nacional y al Gobierno, denominada “Gran Marcha Nacional” o “Policía Resiste”, que se concentrará en el Campo de Marte el mismo día y a una hora similar. Ambas convocatorias se desarrollarán a pocos minutos de distancia, lo que ha generado preocupación por posibles enfrentamientos.

Este grupo de ciudadanos también se manifestará “en respaldo al Gobierno Constitucional y a la PNP”, lo que posiciona a esta manifestación en oposición a la marcha convocada por la Generación Z, que llama a “unirse para derrotar al gobierno corrupto”.