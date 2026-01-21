La tía de la mujer ecuatoriana encontrada muerta en el interior de un colchón en el distrito de San Martín de Porres se pronunció tras la identificación de su familiar.

La mujer relató a Televistazo que Jennifer Lisbeth Mendoza Segura llegó a nuestro país motivada por una oferta laboral, con la esperanza de poder mantener a su familia, ya que era madre de cuatro hijos.

Tras ser identificada por un tatuaje, la noticia de su fallecimiento cayó como un balde de agua fría para su madre. Según la tía de Mendoza Segura, la mujer está completamente devastada.

“Mi hermana está bien mal, le digo sinceramente. Mi hermana tiene una discapacidad por un accidente que tuvo hace dos años. Ella, para sobrevivir, vende agua”, manifestó.

En diálogo con la televisión ecuatoriana, la tía de la mujer encontrada muerta dentro del colchón comentó que su familia carece de recursos económicos para repatriar el cuerpo de su sobrina.

“Cuesta bastante dinero, dicen. Y eso nos duele a nosotros”, expresó.

Por su parte, el cónsul de Ecuador en Perú, Leonardo Arízaga, indicó que se pedirá a la policía una investigación exhaustiva y se comprometió a brindar apoyo a los familiares que viajaron a Lima.

Jenniffer Lisbeth Mendoza Segura es la mujer que fue hallada dentro de un colchón en SMP.

PNP revela que mujer hallada en un colchón sin vida habría sido víctima de trata de personas

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que el asesinato de la mujer cuyo cuerpo fue hallado dentro de un colchón en el distrito de San Martín de Porres (SMP) estaría vinculado a una presunta red de trata de personas. La hipótesis se basa en nuevos indicios recabados durante las diligencias, principalmente los tatuajes encontrados en el cuerpo de la víctima y el alto nivel de violencia evidenciado en la necropsia.

Indicios de trata de personas

Según el comandante general de la PNP, Victor Revoredo, los tatuajes hallados coinciden con registros de investigaciones previas sobre mujeres captadas y explotadas por organizaciones criminales en países de la región, como Ecuador y Venezuela. Los investigadores no descartan que la víctima haya sido trasladada al Perú bajo engaños y sometida a explotación antes de ser asesinada.

“Las hipótesis técnicas apuntan a un perfil de víctimas que han sido captadas involuntariamente y sometidas en sus países. Los tatuajes hallados son consistentes con casos previos de trata de personas”, comentó Revoredo.

Características de la víctima

La mujer, que tendría aproximadamente 30 años, permanece como NN en la Morgue Central de Lima. Al momento del hallazgo, vestía un top blanco y un short rosado con flores. El examen forense determinó que presentaba múltiples heridas punzopenetrantes en el cuello y el pecho, provocadas con un arma blanca, lo que evidencia un ataque de extrema violencia.

Mototaxista fue detenido

Como parte de las diligencias, la Policía detuvo al conductor de la mototaxi utilizada para trasladar el colchón hasta la intersección de las avenidas Naranjal y Pacasmayo. No obstante, las autoridades consideran que su participación podría ir más allá de un simple servicio de transporte, debido al modo en que se ejecutó el abandono del cuerpo y al intento de ocultar la placa del vehículo.

Las imágenes de videovigilancia muestran que al menos tres personas participaron en el traslado del colchón. En los registros se observa que uno de los sujetos cubre la matrícula del vehículo antes de abandonar el objeto en la vía pública, lo que refuerza la hipótesis de un crimen planificado.