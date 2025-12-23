Un trabajador falleció tras sufrir un accidente de tránsito mientras conducía una motocarga en el distrito de Ancón. El hecho ocurrió cuando el vehículo presentó un desperfecto mecánico que provocó un choque directo contra una estructura de concreto en una zona de alta pendiente.

Falla mecánica en una vía peligrosa

El siniestro se registró en la cuadra de la calle 3 del asentamiento humano San Francisco de Asís, una zona caracterizada por su pronunciada bajada. Según información policial a la que accedió América Noticias, la motocarga habría sufrido una falla en el sistema de frenos mientras descendía por la vía.

Testigos indicaron que el conductor, identificado como Iván Limber Espinoza Elgera, no logró abandonar la unidad debido a la velocidad que alcanzó el vehículo y al peso del cargamento de desmonte que transportaba.

El impacto contra la pared de concreto fue violento y le causó la muerte de manera instantánea. La víctima tenía 32 años y se encontraba realizando labores de transporte al momento del accidente.

Intervención policial y peritajes

Agentes de la comisaría de Ancón y peritos de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. El área fue acordonada para el levantamiento de evidencias y la evaluación técnica del estado del vehículo.

El cuerpo fue reconocido por familiares que llegaron al lugar tras ser alertados por los vecinos y posteriormente trasladado a la morgue para las pericias de ley.

Pedido de apoyo y reclamo vecinal

Iván Limber Espinoza deja en la orfandad a tres hijos menores de 12, 14 y 15 años, según informó un familiar. Ante la pérdida del principal sustento económico del hogar, los deudos solicitaron apoyo solidario para cubrir los gastos del sepelio y la compra de un nicho.

Los vecinos del sector denunciaron que la calle donde ocurrió el accidente representa un riesgo permanente debido a su inclinación y a la falta de medidas de seguridad vial. Aseguraron que en ese mismo punto ya se han registrado al menos tres accidentes previos, por lo que exigieron la intervención urgente de las autoridades municipales.

Las investigaciones continúan para determinar si existieron otros factores que contribuyeron al accidente.