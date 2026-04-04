El exalcalde del distrito de Hualhuas, Guillermo Lindo Rojas perdió la vida junto a su hijo Gilber Julio Lindo Núñez y su nuera Esther Felicita Cosme Amar en un accidente vial ocurrido durante la tarde del Viernes Santo en la Carretera Central. El vehículo en el que viajaba la familia, un automóvil de color plata metálico con placa AAH-476, se salió de la vía y cayó al cauce del río Rímac a la altura del kilómetro 109, en el sector de Chicla-Casapalca.

Las autoridades policiales confirmaron las identidades de las dos personas que fallecieron en el lugar del siniestro. Gilber Julio Lindo Núñez tenía 75 años y era quien conducía el vehículo en el momento del accidente.

Su esposa, Esther Felicita Cosme Amar de 71 años, también perdió la vida tras quedar atrapada entre los fierros retorcidos de la unidad. Ambas víctimas no pudieron ser rescatadas a tiempo y fallecieron por las lesiones sufridas en el impacto.

Exalcalde permanece desaparecido

Guillermo Lindo Rojas, de 98 años, viajaba con la pareja y permanece desaparecido desde el momento del accidente. Según el informe preliminar de la Policía, el nonagenario fue expulsado del vehículo por la fuerza del impacto contra el río.

La corriente del cauce arrastró a la persona mayor, lo que ha complicado las labores de búsqueda y rescate en la zona. Las autoridades han establecido que las condiciones del terreno y el flujo del agua dificultan la localización del cuerpo.

Mientras tanto, equipos especializados de rescate mantienen activas las operaciones en el sector del accidente. Los rescatistas utilizan arneses y equipos de seguridad para descender a las zonas de difícil acceso del cauce fluvial.

Las labores se concentran en puntos estratégicos del río, según informaron fuentes policiales. El objetivo principal es localizar al exburgomaestre, mientras continúan los peritajes sobre las causas del despiste y la volcadura.

La Policía Nacional del Perú ha iniciado las indagaciones técnicas para determinar los factores que contribuyeron al siniestro. El informe preliminar apunta a un despiste como la maniobra inicial que desencadenó la salida de la vía.