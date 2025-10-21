Un policía de civil que regresaba a su hogar luego de cumplir su jornada laboral murió atropellado por un tráiler en el distrito de Los Olivos. El trágico accidente ocurrió la noche del lunes en la Panamericana Norte, a la altura del Senati, y fue registrado por una cámara de seguridad de la zona.

La víctima fue identificada como el suboficial de tercera Fernando Alonso Paucar Galindo, quien pertenecía a la comisaría del Rímac. Según las primeras versiones, el agente se desplazaba en su motocicleta y trataba de pasar a un vehículo de transporte público cuando fue embestido violentamente por un tráiler que no logró frenar a tiempo.

Las imágenes, difundidas por América Noticias, muestran el momento en que el suboficial intenta maniobrar su motocicleta entre varios autos, segundos antes del impacto. El golpe lo lanzó varios metros sobre la vía. El conductor del tráiler no se detuvo de inmediato y continuó avanzando por algunos metros.

Testigos del hecho afirmaron que el chofer intentó escapar tras el atropello, pero agentes de la comisaría Sol de Oro lograron interceptarlo poco después del accidente.

El fallecimiento de Fernando Paucar Galindo ha causado consternación entre sus compañeros de unidad y familiares, quienes lamentaron la pérdida de un agente en servicio activo. “Había terminado su turno y solo quería llegar a casa”, comentaron allegados a la víctima.

Actualmente, el conductor del tráiler permanece detenido y se encuentra bajo custodia policial. La División de Investigación de Accidentes de Tránsito (DIAT) está a cargo de las diligencias para determinar las causas exactas del siniestro y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

El caso ha sido derivado al Ministerio Público, que evaluará los cargos contra el conductor del vehículo pesado mientras se espera el resultado de las pericias.