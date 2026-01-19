Si bien es rechazada por los involucrados, la prohibición para el traslado de dos personas en una moto ha recibido el apoyo de uno de los gremios empresariales más importantes de la ciudad.

Así fue confirmado en la víspera, cuando la agremiación Transportes Unidos sentó su posición al respecto.

El vocero de la entidad, Martín Ojeda, sostuvo que la medida es determinante frente al aumento de la criminalidad, que afecta por igual a transportistas y pasajeros.

“100% de acuerdo. Todos los atentados que hemos tenido son con dos ocupantes en moto casi el 90 %”, puntualizó, ayer domingo.

Ojeda reconoció que la medida no tendrá resultados a corto plazo; sin embargo, recalcó que era lo mínimo que esperaban al respecto.

“Al menos era una medida preventiva que necesitábamos”, señaló a los medios.

Contexto

En este marco, el vocero de Transporte Unido señaló que los atentados ocurren entre las 6:00 de la tarde y las 11:30 de la noche, porque no hay relevo policial para la vigilancia.

En tanto, el transportista denunció que los ataques también ocurren entre las 4:30 a.m. y 7:00 a.m., cuando los buses inician su servicio.

“Yo sí me preocuparía de la discrecionalidad que debería tener la autoridad cuando vea un niño, una madre de familia”, afirmó.

No obstante, las asociaciones de motociclistas mostraron su rotundo rechazo contra la medida, debido a que “vulnera su derecho al libre tránsito y economía familiar”.

En este marco, los motociclistas informaron que evalúan iniciar un paro a nivel nacional si es que el Gobierno no revierte su prohibición.

Los motociclistas denunciaron que el crimen no se detendrá con la medida.