La Asociación Metropolitana de Empresas de Transportes Urbanos (AMETUR), presidida por Manuel O’Diana Quiroz, confirmó que el próximo jueves 21 de agosto se llevará a cabo un paro de 24 horas en Lima y otras ciudades, en protesta por el incremento de la inseguridad que golpea al sector.

Según el dirigente, la medida busca exigir al Gobierno acciones inmediatas contra la criminalidad, en especial contra las extorsiones, asaltos y homicidios que, asegura, se han convertido en una amenaza diaria para conductores y cobradores.

AMENAZA

O’Diana advirtió que esta sería la última paralización de corta duración. Si en el plazo de un mes no se aplican soluciones concretas, los gremios coordinarán una huelga nacional indefinida junto a otros sectores. “No es una advertencia simbólica. El siguiente paso sería extremo”, señaló en declaraciones radiales.

El dirigente cuestionó la ausencia de una estrategia coordinada entre el Ejecutivo, el Congreso y las instituciones de seguridad. Aunque reconoció esfuerzos puntuales de la Fiscalía, la Policía Nacional y algunos legisladores, sostuvo que las medidas resultan insuficientes frente a la magnitud del problema.

La convocatoria del paro también deja al descubierto la fragmentación interna del sector transporte. Mientras unos gremios impulsan protestas locales, otros optan por continuar el diálogo con las autoridades, lo que debilita la presión colectiva y facilita que el Estado postergue respuestas.

En este escenario, la amenaza de una paralización nacional indefinida vuelve a instalarse en la agenda pública, mientras la inseguridad en las calles y la vulnerabilidad de quienes mueven al país siguen sin una solución de fondo.