Un conductor de la empresa Liventur fue asesinado a balazos en la avenida Néstor Gambetta, en el Callao, por sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

La víctima, identificada como José Johnny Esqueche Ningles, de 47 años, era conocido entre sus compañeros como “brujito”. El ataque ocurrió mientras se encontraba dentro de su combi de transporte público.

El chofer fue llevado de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde los médicos confirmaron su deceso debido a la gravedad de sus heridas.

Bloqueo de la avenida Gambetta

Tras el crimen, decenas de transportistas bloquearon la vía en señal de protesta y exigieron mayores medidas de seguridad, denunciando el incremento de la violencia y los cobros extorsivos en la zona.

Este hecho ocurre pocos días después del asesinato de otro conductor en la misma avenida, también a manos de sicarios motorizados.