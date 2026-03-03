La Asociación de Transportistas del Servicio Urbano de Transporte del Perú (ATSUPER), organización que agrupa a más de 100 empresas formales de transporte público, convocó a una marcha para este jueves 5 de marzo.

La medida de fuerza tiene como objetivo exigir acciones concretas por parte de las autoridades nacionales frente al incremento de la criminalidad y los casos de extorsión que afectan a Lima y Callao.

Frank Gómez Santillana, vocero de la ATSUPER, señaló que la denominada “marcha hombre-máquina” tendrá como principales puntos de concentración el Congreso de la República del Perú y el Palacio de Gobierno del Perú, ubicados en el Cercado de Lima.

Durante una entrevista con RPP, el dirigente señaló que la protesta del sector responde a la falta de implementación de la Ley N.° 32490, norma que contempla medidas preventivas y el pago de indemnizaciones para los familiares de conductores asesinados.

El gremio denunció que, hasta la fecha, no se han implementado las medidas preventivas anunciadas ni se ha puesto en funcionamiento el Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES). Según detalló, este equipo —que debería estar conformado por la Policía Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público— “no funciona”, lo que mantiene a los transportistas en situación de vulnerabilidad frente a las mafias.

Gómez Santillana indicó que los manifestantes prevén concentrarse en la Plaza Dos de Mayo o en la Plaza San Martín, puntos desde los cuales iniciarán su desplazamiento por el centro histórico para expresar sus demandas ante el Ejecutivo y el Legislativo.

Según las cifras de la Cámara Internacional de Transporte, en lo que va del año seis transportistas fueron asesinados en Lima y Callao en ataques relacionados a casos de extorsión.