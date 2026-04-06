Un grupo de empresas de transporte público han comenzado a implementar medidas de seguridad en sus unidades ante el incremento de extorsiones y atentados que afectan al sector. Entre las acciones adoptadas se encuentra la instalación de cámaras de vigilancia y un sistema de botón de pánico para alertar situaciones de riesgo.

La decisión surge en un contexto marcado por denuncias de extorsión y ataques contra conductores y buses en distintos puntos de la ciudad. Frente a esta situación, los propios operadores han optado por financiar estas herramientas tecnológicas para reforzar su seguridad.

Implementación de sistemas de alerta

En declaraciones para RPP, el dirigente de la empresa Santa Catalina, José Quispe, explicó que las unidades contarán con dispositivos conectados a la Central 105 de la Policía Nacional. Esta medida permitirá que los conductores puedan reportar emergencias en tiempo real.

“El día miércoles vamos a inaugurar el botón de pánico y la cámara estará interconectado a 105”, indicó.

El representante del sector indicó que la inversión en estos equipos ha sido asumida por las propias empresas ante la falta de avances en iniciativas anunciadas por las autoridades. Asimismo, señaló que los recursos han sido obtenidos a través de préstamos para cubrir los costos de implementación.

“No. Prometieron primero 40 000 cámaras, por parte del Ministerio de Transporte, después se metió la Municipalidad de que ellos lo iban a comprar. Al final es un entrampamiento que no avanza en el tema de Estado. Entonces, nosotros mismos estamos haciendo un préstamo, casi la mayor parte de la empresa hemos hecho esa inversión con préstamos”, expresó.

Otras empresas se suman a la medida

La iniciativa no será exclusiva de una sola compañía, ya que otras empresas del transporte público también han decidido incorporar estos sistemas en sus unidades. Entre ellas se encuentran El Rápido, Cristo de Pachacamilla y la línea 41.

La implementación de estas herramientas busca mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de peligro que puedan enfrentar los conductores y pasajeros. Con ello, se espera contar con un mecanismo de alerta que permita una intervención más rápida de las autoridades.

Estado anunció plan de instalación de cámaras

Sobre el proyecto de instalación de 40 mil cámaras en buses de transporte público, Quispe indicó que no se han registrado avances en su ejecución. Según explicó, hasta el momento no existe una respuesta concreta por parte de la Municipalidad de Lima para poner en marcha la iniciativa.

Este plan fue mencionado anteriormente por autoridades municipales como parte de una estrategia de seguridad. Sin embargo, se ha señalado que la falta de autorizaciones por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha impedido su desarrollo.