Los usuarios de transporte público en la ruta Callao – Cercado de Lima afrontarán desde hoy un incremento en el precio de los pasajes. La tarifa mínima subirá de S/1.00 a S/1.50, mientras que el pasaje directo pasará de S/2.50 a S/3.00, según anunciaron los transportistas que recorren la avenida Argentina y la avenida Óscar R. Benavides (Colonial).

Los conductores aseguran que la decisión no responde a un afán de lucro, sino a la presión de las extorsiones que enfrentan a diario. De acuerdo con sus testimonios, al menos cinco organizaciones criminales distintas les exigen “cupos” para permitirles operar sin amenazas ni agresiones. “Estamos pagando a tres bandas y no nos alcanza. Nos obligaron a subir 50 céntimos más porque ya es insostenible”, declaró una cobradora a RPP.

INSEGURIDAD

Este tipo de cobros ilegales no es nuevo. Durante el año ya se han registrado incrementos en otras rutas hacia el Centro de Lima por las mismas razones. La situación revela un patrón que combina ausencia de control policial, inseguridad creciente y mafias que imponen su ley en sectores de alta demanda de transporte.

Ejemplo de ello es que la noche del lunes, un nuevo atentado a un bus de la empresa de transportes Virgen de la Puerta (Vipusa), dejó gravemente herido al chofer Joel Leandro Ramos Verástegui, de 38 años.

Según sus familiares, el hombre llevaba apenas dos meses trabajando para la empresa Vipusa. Ellos aseguraron que el crimen estaría vinculado a extorsiones que sufre la compañía.

“Definitivamente, es una extorsión hacia la empresa, pero no hacia el personal. Entonces, lamentablemente, ha sido en esta ocasión mi sobrino”, comentó la tía de la víctima.

Este sería el cuarto atentado que sufren buses de la empresa Vipusa, que cubre la ruta Pachacámac-Ancón.

