Una disputa que va para largo. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, no asistirá a la mesa de trabajo convocada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para discutir los detalles de la operación del servicio ferroviario Lima-Chosica.

Así lo confirmó el burgomaestre al ratificar que ve una “predisposición política” en el tema, por parte del titular del sector, César Sandoval.

“Como nos ha tratado, es bastante discutible. Yo no he respondido, solamente le he dado amor a ese señor (al ministro)”, indicó en una actividad en el Rímac.

En este sentido, López Aliaga afirmó que enviará una delegación, conformada por técnicos ediles, para explicar el proyecto de la comuna para la operación de los trenes donados por la norteamericana Caltrain.

En tanto, el alcalde de Lima afirmó que el próximo jueves presentarán, ante su Consejo Metropolitano, una propuesta para otorgar la concesión del servicio Lima-Chosica “a un operador de los varios que hay en el Perú”.

No obstante, en la últimas horas se hizo público que la comuna metropolitana ya habría elegido al operador de los trenes, a dedo y sin un concurso público, según un video que data del 18 de diciembre de 2024.

En el registro, un funcionario de la compañía señala que se refiere a Railroad Development Corporation (RDC),la empresa matriz de Ferrocarril Central Andino, presidida por Juan de Dios Olaechea, quien además, se encargó de negociar la donación de los trenes recién llegados a Lima.

La confronta. De otro lado, el alcalde de Lima despotricó contra la Contraloría General de la República (CGR) por exponer el mal estado de las máquinas.

Como se sabe, la entidad de control acudió a la estación Monserrate, en el Cercado, para realizar una inspección en las máquinas.

“Se le dio el acceso con total transparencia, pero inmediatamente salen a declarar. No es normal”, afirmó.

El burgomaestre minimizó los supuestos hallazgos, pero cuestionó que la Contraloría haya hecho público su informe preliminar, dejando entrever una supuesta intención política.

“Contraloría no debió informar, ojo, Contraloría, se nota ahí la mano. Yo creo que hay una campaña para que la gente no disfrute de un servicio de calidad”, declaró.

Informe

La Contraloría reportó inconsistencias en los mantenimientos, asientos en mal estado y componentes electrónicos expuestos en los trenes.

Un total de 23 años es el tiempo que los trenes estuvieron sin mantenimiento, expuso Contraloría.