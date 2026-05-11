El mejor regalo del Día de la Madre llegó en forma de llanto, pues tres bebés nacieron durante las primeras horas de este domingo en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), y sus mamás fueron homenajeadas por el Ministerio de Salud (Minsa) en esta fecha especial.

La primera en estrenar la maternidad fue Paula Córdova Uribe, a las 5:12 de la madrugada, quien dio la bienvenida a su hija Alanna Cristel, una bebé de 3,300 gramos. Una hora después, a las 6:17 a.m., Adriana Camac Blas abrazó por primera vez a su pequeño Luca Mateo, que llegó al mundo pesando 3,360 gramos.

El tercer turno fue para Margarita Panduro Sangama, quien a las 7:10 a.m. dio a luz a Juliet, con 3,434 gramos.

Al respecto, Víctor Andia, jefe de guardia, visitó personalmente a las madres para felicitarlas y entregarles un reconocimiento especial en nombre del INMP.

El personal confirmó que tanto las mamás como los recién nacidos se encuentran en buen estado de salud, que los bebés ya iniciaron la lactancia materna desde sus primeras horas de vida y que todas las atenciones están siendo cubiertas por el SIS.