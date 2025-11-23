Una balacera registrada en el parque central del sector J, en el distrito de Mi Perú, dejó un joven herido y terminó con la detención de tres menores de edad por parte de la Policía Nacional y el serenazgo distrital. El incidente ocurrió la noche del viernes 21 de noviembre entre las 10 y 11 p.m., en una zona donde varias personas se encontraban reunidas.

Las cámaras de videovigilancia captaron el momento en que una motocicleta azul con franjas negras y placa 29944B llegó al parque y, según las imágenes, desde ella se habrían realizado al menos 15 disparos. Al escuchar las detonaciones, los jóvenes presentes corrieron para ponerse a salvo.

Persecución y captura de los implicados

Tras la alerta, serenos y policías iniciaron una persecución a lo largo de la avenida Trujillo, con dirección a la avenida Néstor Gambetta. Los tres adolescentes, de 16 y 17 años, intentaron huir en un mototaxi, pero fueron finalmente intervenidos y reducidos por los agentes.

Durante la intervención, uno de los implicados afirmó: “No tengo nada, a mí me han metido”, mientras era inmovilizado. Debido a que se trata de menores de edad, sus rostros fueron cubiertos.

El alcalde de Mi Perú, Irvin Chávez, llegó a la comisaría para supervisar el procedimiento e informó que los detenidos cuentan con antecedentes en Mi Perú y Ventanilla.

“Exigimos a la Fiscalía que se tome el caso con mano dura. Ya se ha variado la normativa con la Ley 32330, que permite imputar a menores de 16 a 18 años en delitos como tenencia ilegal de armas, asesinato y homicidio calificado”, indicó la autoridad.

Víctima herida y líneas de investigación

El joven herido fue identificado como José Saúl Berrío Velásquez (22), quien recibió un impacto de bala en el pie. Fue auxiliado por serenos y trasladado en una ambulancia municipal al hospital de Puente Piedra.

Las cámaras de seguridad también registraron el momento en que intentaba salir del lugar con un zapato en la mano debido a la gravedad de la lesión.

El alcalde Chávez informó que los casquillos hallados en la escena serán sometidos a pruebas de homologación para determinar si corresponden al arma encontrada en posesión de los menores y reforzar la carpeta fiscal.

Balacera en zona concurrida

Las imágenes del Centro de Monitoreo muestran a varias personas disfrutando del parque central cuando apareció la motocicleta desde donde se habrían ejecutado los disparos. El vehículo descendió hacia la avenida Trujillo, luego tomó dirección al asentamiento humano Villa Emilia y salió hacia la avenida Néstor Gambetta, ruta que permitió a serenos y policías interceptar el mototaxi.

La Fiscalía ya investiga el caso y determinará las medidas a aplicar conforme a la normativa vigente para adolescentes en conflicto con la ley penal.

Datos clave