Este jueves 2 de julio la Línea 2 del Metro de Lima y Callao logró un histórico acontecimiento en lo que va de su construcción con la llegada de la tuneladora Delia a la futura estación Insurgentes, en el distrito chalaco de Bellavista. Así, concluye la excavación del túnel principal del primer metro subterráneo y automático del país.

La gigantesca máquina rompió el último muro de concreto que la separaba del tramo previamente excavado por la tuneladora Micaela, uniendo ambos túneles y completando la perforación de los 27 kilómetros del recorrido principal.

Hasta el momento, la obra ya alcanza un 83,12% de ejecución y se acerca a la culminación del proyecto que permitirá conectar Ate con el Callao en 45 minutos .

Cabe recordar que la tuneladora Delia inició sus trabajos en la estación San Juan de Dios y, desde entonces, excavó aproximadamente 14,3 kilómetros de túnel atravesando 15 estaciones, como Circunvalación, Nicolás Ayllón, 28 de Julio, Cangallo, Manco Cápac, Estación Central, Plaza Bolognesi, Parque Murillo, Tingo María, San Marcos, Óscar R. Benavides, Carmen de la Legua e Insurgentes.

Para construir el túnel colocó 8.412 anillos de concreto armado, integrados por casi 59 mil dovelas prefabricadas, garantizando la estabilidad de toda la infraestructura subterránea.

A la ceremonia asistieron el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto; el presidente de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), David Hernández; y la presidenta del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), Verónica Zambrano.

Voceros de la Línea 2 indicaron que este avance representa el cierre definitivo de la etapa de excavación del túnel principal.

Primera ingeniera de minas

La tuneladora fue bautizada con el nombre de Delia en homenaje a Delia Tasaico del Pino, la primera mujer peruana en graduarse como ingeniera de minas en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

“Pensé que ya no iba a llegar a ver este momento. Felicito a todos los trabajadores, ingenieros, inspectores y obreros que hicieron posible esta obra”, dijo la ingeniera durante la ceremonia de culminación de la excavación.

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La tuneladora Delia terminó la excavación de la ruta subterránea por donde irá la Línea 2 del Metro de Lima



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