Tras los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados en Venezuela, el doctor en Ciencias de la Tierra, Patricio Valderrama, alertó que un eventual terremoto en Lima podría ser mucho más devastador, debido a la magnitud esperada y la alta concentración poblacional en capital.

En declaraciones a Canal N, Patricio Valderrama precisó que el contexto tectónico de Venezuela difiere a Perú. Y es que, Mientras en el país los sismos se producen por la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, en Venezuela interactúan la placa del Caribe y la placa Sudamericana, las cuales se desplazan en direcciones opuestas.

Señaló que en Venezuela ocurrieron dos eventos consecutivos porque el primer movimiento liberó energía que provocó la ruptura inmediata de otro tramo de falla, originando un segundo sismo más fuerte. Ambos movimientos, asociados a la falla de San Sebastián, se produjeron en cuestión de segundos.

El especialista advirtió que la situación en Lima es especialmente preocupante por el prolongado silencio sísmico frente a la costa central y la alta concentración poblacional. “En Lima se espera un terremoto de magnitud 8.8. Eso significa que sería aproximadamente 32 veces más fuerte que un sismo de 7.5”, afirmó.

Además, indicó que la densidad urbana -más de 13 millones de habitantes- y la presencia de edificaciones antiguas o levantadas informalmente aumentan la vulnerabilidad ante un gran sismo.

Valderrama explicó también que los daños observados en Venezuela responden a la intensidad del movimiento, las características del terreno y la calidad de las construcciones; advirtió sobre el uso de “ladrillo pandereta”, material no apto para carga estructural, y recordó que muchas ciudades conservan edificaciones previas a las normas antisísmicas modernas.

Respecto a las réplicas, indicó que más de 80 son esperables: las placas quedaron desalineadas y se están reacomodando, por lo que las réplicas pueden persistir por más de un año, aunque irán disminuyendo en frecuencia e intensidad.

Finalmente, Valderrama enfatizó la necesidad de fortalecer la cultura de prevención en Perú mediante simulacros, planes familiares y preparación comunitaria, y urgió a institucionalizar la atención de la salud mental postdesastre, ya que varios países de la región cuentan con equipos especializados para apoyar a la población afectada.

Reiteró que los terremotos no pueden predecirse con exactitud y que la prevención es la mejor herramienta.

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Patricio Valderrama, doctor en Ciencias de la Tierra: En Lima podría ser peor, esperamos un sismo mucho mayor, de una magnitud de 8.8, 32 veces más fuerte que el registrado en Venezuela



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