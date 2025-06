Por cuarto día consecutivo, estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) mantienen tomada la sede ubicada en la av. Nicolás de Piérola, Cercado de Lima, en protesta por la fata de matrícula regular para el ciclo académico 2025-I.

Los estudiantes no solo exigen la apertura inmediata de las matrículas, sino también rechazan el retorno de las clases virtuales. Además, denunciaron que serían retirados por la Policía a la fuerza si continúan con esta medida.

Si bien, se sostuvo una mesa de diálogo hoy domingo con las autoridades de la casa de estudios, estudiantes y Defensoría del Pueblo, comunicaron que no se llegó a un acuerdo, por lo que temen que al no haber solución podrían perder el año. Piden a la rectora Cristina Alzamora Rivero, soluciones inmediatas para regularizar las matrículas.

“Tuvimos una mesa de diálogo en la mañana y no se ha llegado al acuerdo esperado. El vicerretor dijo que si no se llega a un acuerdo, van a mandar a la Policía y retirarnos a la fuerza”, indicó uno de los estudiantes a RPP Noticias.

Informó que esta falta de regularizar las matrículas se da desde el 2023-I, pues no se habrían digitalizado hasta la fecha, situación que complicaría su futuro académico y su ingreso en la sociedad.

“Hay compañeros que han perdido plazas de trabajo por no tener su bachiller a tiempo. No podemos permitir que la matrícula sea a mano, y no digitalizada”, agregó, alegando que la facultad de Humanidades no sería la única afectada, pues también estaría Ciencias Contables, Ingenieria industrial, entre otras.

“Si en meses no ha solucionado, nuestro temor es perder un año por culpa de la universidad. Se pide regularizar la matrícula”, apuntó