Miles de postulantes rindieron este domingo 28 de abril el examen de admisión a la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) con el objetivo de alcanzar alguna de las 4,996 vacantes.

En este proceso de admisión 2024, la mencionada universidad brinda 60 carreras profesionales, entre las que destacan Economía, Contabilidad, Psicología, Derecho, Ingeniería Civil, Ingeniería en Acuicultura y Educación Física por la gran cantidad de vacantes ofertadas.

Los postulantes ingresaron a los siete locales asignados hasta las 8:45 a.m. La evaluación se inició a las 9.00 a.m. y concluyó a las 10.30 a.m. Solo se pudo ingresar portando su Declaración Jurada de Inscripción, su Documento Nacional de Identidad (DNI), lápiz 2B o 2, borrador y tajador.

A diferencia de los exámenes de admisión de otras universidades públicas, la prueba de ingreso a la UNFV se desarrolla en 90 minutos y solo cuenta con 50 preguntas, las cuales varían según el área académica donde se encuentra la carrera a la que se postula:

(A) Área de Ciencias Económicas, Financieras y Empresariales

(B) Área de Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales

(C) Área de Ingenierías y Arquitectura

(D) Área de Ciencias de la Salud

(E) Área de Ciencias Formales y Naturales

El examen ordinario y extraordinario de todas las áreas académicas se desarrolló este domingo 28 y los resultados estarán disponibles el lunes 29 de abril a través de la página web de la universidad: : AQUÍ .

Felipe Paredes, jefe de la Oficina Central de Admisión de la UNFV, precisó que en el examen ordinario cada área académica tiene una prueba muy particular que está dividida en 4 secciones y cada sección a su vez tiene un tiempo determinado de resolución.

“Cada pregunta tiene un tiempo de duración. Por ejemplo, el postulante termina en 25 minutos la primera sección de la prueba, se les da una señal, desglosan la hoja de respuesta y continúan con la segunda sección y así sucesivamente. De esta forma ya no hay posibilidad de trampas o filtración de preguntas o respuestas”, dijo a Andina.

Por otra parte, el examen extraordinario está dividido en tres secciones y solo incluye 15 preguntas de razonamiento matemático, 15 de razonamiento verbal y 20 de cultura general con un tiempo máximo de 90 minutos.

Procedimiento de puntaje

Según el reglamento de admisión 2024, por cada respuesta correcta, el postulante obtendrá 10 puntos y por cada respuesta incorrecta al postulante se le restará 0.25219265 puntos. Si el postulante no responde una pregunta, no se le restará ni sumará puntos.

En esa línea, la universidad precisó que el puntaje mínimo para obtener una vacante es de 40 puntos, lo que equivale a cuatro preguntas respondidas correctamente.

