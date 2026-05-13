La decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, se trasladó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde un grupo de estudiantes mantiene la toma del campus, ante la posible intervención de personal de seguridad privada y un eventual desalojo.

Espinoza señaló que hechos de esta naturaleza ya se han presentado en ocasiones anteriores durante protestas y tomas en esta casa de estudios.

“Nos han referido y lamentablemente sabemos que hay situaciones, hechos anteriores de fechas pasadas en las que sí se llegó a verificar que habían entrado personas sin identificación alguna y que corresponden a lo que se conoce como matones, personas que son contratadas sin mayor formalidad, para que utilicen la fuerza y vulneren los derechos de las personas que pretenden ser desalojadas o que se retire, en este caso, las medidas de fuerza. Eso, nosotros, nos imaginamos que debe venir de alguna autoridad, porque no hay otra explicación de cómo pueden ingresar la universidad”, declaró a RPP.

Los estudiantes señalaron que la toma de la universidad se viene desarrollando de forma pacífica y que, hasta el momento, no se han registrado incidentes de violencia.

En esa misma línea, manifestaron su disposición a instalar una mesa de diálogo con la rectora Jerí Ramón con el objetivo de llegar a acuerdos.

Ante la posibilidad de un desalojo mediante el uso de la fuerza, Espinoza dijo que se comunicó con la Fiscalía de Prevención del Delito para poner en conocimiento y alertar sobre la situación.

“Yo lo que he hecho, de primera intención, es llamar personalmente a la fiscal provincial de prevención del delito, la doctora Lorena Villanueva. Ya se ha puesto ella en comunicación con los mismos estudiantes para que puedan ver las diligencias correspondientes. Pero precisamente para evitar cualquier exceso o cualquier medida de fuerza”, sostuvo.

Los alumnos indicaron que uno de sus principales pedidos es que el Congreso archive el proyecto de ley que habilitaría la reelección de rectores y vicerrectores.

Asimismo, demandan que las elecciones universitarias previstas para junio de este año se lleven a cabo de forma presencial y no virtual, tal como —según señalan— plantea el actual rectorado.

Además, los estudiantes afirmaron que continuarán con la toma de la universidad, a pesar de que esta noche se realizará una verbena por el 475 aniversario de la UNMSM, evento que contaría con la presencia de artistas invitados.