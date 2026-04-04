El club Universitario de Deportes emitió un comunicado oficial tras los hechos registrados la tarde del viernes 3 de abril en el Estadio Alejandro Villanueva, sede de Alianza Lima, durante el banderazo que precedió al clásico del fútbol peruano. El incidente dejó un hincha fallecido, decenas de heridos y derivó en la clausura del recinto por parte de la Municipalidad de La Victoria.

Ante la tragedia, el equipo crema dejó en claro que la pérdida de una vida humana está por encima de cualquier contexto deportivo. El club envió sus condolencias hacia los familiares de la víctima y expresó su deseo por la pronta recuperación de los heridos.

📃 Comunicado a la opinión pública: pic.twitter.com/MnVkCPrCpE — Universitario (@Universitario) April 4, 2026

Llamado a la responsabilidad

Asimismo, enviaron un mensaje a la hinchada crema de cara al partido programado en el Estadio Monumental. La institución solicitó a sus seguidores asumir una actitud acorde con la gravedad del momento.

El club apeló a valores como el respeto y el compromiso para enmarcar la jornada deportiva dentro de un ambiente ordenado.

“Convocamos a nuestra hinchada a acompañar al equipo con pasión, pero también con una conducta ejemplar, desde el desplazamiento hacia el estadio hasta el final del partido, evitando cualquier tipo de incidente”, se lee en el pronunciamiento.

Por otra parte, se abordó las condiciones bajo las cuales se desarrollará el próximo partido. La institución aclaró que el acceso al estadio estará restringido exclusivamente a los seguidores del equipo local, en cumplimiento de las disposiciones de las autoridades competentes.

Sobre este punto, el club advirtió que cualquier irregularidad en el uso de los espacios acarreará consecuencias directas.

“El ingreso al estadio es únicamente para hinchada local, conforme a las disposiciones de las autoridades. Cualquier incumplimiento genera responsabilidad directa y exclusiva de quienes administran y hacen uso de estos espacios”

El pronunciamiento cerró con un mensaje que apela a la convivencia dentro del fútbol peruano.