Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) permanece por sexto día consecutivo dentro del campus universitario en rechazo al proyecto de ley que permitiría la reelección inmediata de rectores y vicerrectores de universidades públicas.

La protesta mantiene cerradas las puertas de la universidad y en los exteriores se observan pancartas contra la eventual reelección de autoridades universitarias, especialmente de la actual rectora Jeri Ramón.

Federación Universitaria cuestiona a autoridades

La Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) informó que las autoridades universitarias rechazaron la instalación de una mesa de diálogo planteada por los estudiantes.

En un comunicado difundido la noche del sábado 16 de mayo, el gremio estudiantil sostuvo que este mecanismo era la única vía para resolver el pliego de demandas presentado durante la protesta.

Asimismo, responsabilizó directamente a la rectora Jeri Ramón y al Consejo Universitario por la imposibilidad de realizar un evento religioso programado para este domingo 17 de mayo en el estadio de la universidad.

“Responsabilizamos directamente de cualquier hecho a la rectora Jeri Ramón y al Consejo Universitario por no gestionar de manera responsable con la organización Gosper la reprogramación de dicho evento”, señaló la FUSM.

Estudiantes rechazan reelección de autoridades

Entre las principales demandas de los estudiantes figura el archivamiento del proyecto de ley que plantea la reelección inmediata de rectores y vicerrectores.

Además, exigen:

Elecciones universitarias presenciales

Una valla electoral cercana al 5 %

La renuncia del presidente del Comité Electoral Universitario, Héctor Cerna

Según representantes de la FUSM, Cerna formaría parte del equipo de confianza de la rectora Jeri Ramón.

Comité Electoral rechaza mesa de diálogo

De acuerdo con información conocida por RPP, el Comité Electoral Universitario no aceptó la propuesta de instalar una mesa de diálogo porque ello implicaría desconocer la autonomía del organismo.

No obstante, indicaron que se adoptarán acciones para modificar el cronograma electoral universitario.

Universidad continúa cerrada

Hasta el momento, la UNMSM continúa con acceso restringido debido a la medida de protesta estudiantil.

La situación mantiene en suspenso diversas actividades dentro de la casa de estudios mientras continúan las tensiones entre estudiantes y autoridades universitarias.