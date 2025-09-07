Momentos de tensión se vivieron la mañana de este domingo 7 de setiembre en el Cercado de Lima, cuando una miniván cayó desde el puente Abancay y terminó completamente destrozado tras el fuerte impacto. Hasta el momento se ha confirmado que este accidente ha dejado 9 heridos que han sido trasladados a hospitales cercanos.

De acuerdo con testigos, el accidente generó la rápida reacción de transeúntes que se acercaron al lugar para auxiliar al conductor y verificar si había más personas heridas dentro de la unidad siniestrada.

La miniván de placa APR-416 le pertenece a Luciano Chuctalla Vilca, sin embargo hasta el momento no se sabe si era él quien conducía esta unidad, reveló TV Perú.

Hasta el cierre de esta nota, no se han brindado mayores detalles sobre la identidad del chofer ni sobre su estado de salud. Asimismo, se espera el pronunciamiento de las autoridades respecto a las causas que habrían originado la caída del vehículo desde el puente.

El accidente provocó alarma entre los vecinos y peatones de la zona, ya que el puente Abancay es una de las vías más transitadas de la capital. Asimismo, para atender esta emergencia se movilizaron a 11 unidades de bomberos, según informó TV Perú.