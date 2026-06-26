Diferentes organizaciones sociales, colectivos de migrantes y entidades comunitarias han activado centros de acopio en el Perú para reunir ayuda destinada a los afectados por el terremoto en Venezuela. Las iniciativas se han desplegado en varias ciudades con el objetivo de canalizar donaciones hacia zonas que continúan enfrentando dificultades tras la emergencia.

Así lo informó en Panamericana Televisión por Alfredo Flores, director de Ciudadanía Sin Fronteras, quien explicó el funcionamiento de la red de apoyo. Durante su participación, detalló cómo se ha organizado la recepción de donaciones y la coordinación entre distintos actores sociales.





Organización de la ayuda humanitaria

Las asociaciones participantes han habilitado espacios para recibir aportes de la ciudadanía en distintos puntos del país. Estos lugares funcionan como centros de reunión de insumos antes de su traslado hacia almacenes de mayor capacidad.

Los centros de acopio priorizan la recepción de alimentos no perecibles y medicamentos esenciales para atender la emergencia. La decisión responde a la necesidad de enviar productos de primera necesidad ante la posible prolongación de la crisis.

Los organizadores han precisado que otros tipos de donaciones no forman parte de la prioridad logística actual. En ese sentido, se ha descartado la recepción de ropa debido a las dificultades que implica su clasificación y distribución.

El principal centro de acopio se encuentra en el parque Voces por el Clima, donde se concentran las donaciones recibidas. Desde ese punto se coordina el envío de la ayuda hacia Venezuela con apoyo de instituciones públicas y privadas.

El envío de la ayuda hacia Venezuela se realiza mediante mecanismos de cooperación entre instituciones nacionales y organizaciones humanitarias que apoyan la logística del traslado. El representante indicó que el proceso podría extenderse entre seis y ocho meses debido a la magnitud de la emergencia, periodo en el que la población continuará requiriendo insumos básicos. Asimismo, precisó que la etapa actual se centra en la recolección y clasificación de donaciones, mientras que la coordinación del envío será evaluada con participación de entidades estatales y el sector privado.