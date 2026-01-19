Un violento ataque armado acabó con la vida de Christian Eduardo Salcedo Zeballos, joven de 21 años que trabajaba como mototaxista en el distrito de Ventanilla. El hecho se registró la noche del domingo en la avenida Revolución, ubicada en la zona industrial del distrito.

Según informó América Noticias, durante el atentado, una adolescente de 16 años que acompañaba al conductor resultó gravemente herida por impactos de bala y fue trasladada de emergencia al hospital de Ventanilla por transeúntes que presenciaron el hecho.

Así se produjo el crimen

De acuerdo con testigos, la mototaxi fue interceptada repentinamente por un automóvil del cual descendió un hombre armado. El sujeto disparó de manera reiterada contra el vehículo menor antes de huir del lugar.

Peritos de criminalística encontraron más de nueve casquillos de bala en la escena, lo que evidencia la ferocidad del ataque. La víctima falleció de forma instantánea en el asiento del conductor, sin posibilidad de escapar.

La adolescente herida fue ingresada al nosocomio local con múltiples lesiones causadas por proyectiles de arma de fuego. Fuentes médicas informaron que su estado de salud es reservado debido a la gravedad de las heridas.

Investigaciones en curso

Efectivos del Depincri Ventanilla cercaron la zona para realizar las diligencias correspondientes y recoger evidencias balísticas. Además, se vienen revisando cámaras de seguridad y recopilando testimonios para identificar a los responsables y el vehículo utilizado en el ataque.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue tras la llegada del fiscal de turno. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis sobre el móvil del crimen y señalaron que las investigaciones continúan a cargo de la unidad especializada.