El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú informó que Lima Metropolitana afrontará un verano con temperaturas dentro de los rangos normales, aunque con episodios de calor que podrían intensificarse hacia febrero y marzo.

En ese periodo, algunos distritos podrían registrar valores cercanos a los 30 °C, sin que ello signifique un escenario extremo para la capital.

De acuerdo con el pronóstico, las zonas cercanas al litoral presentarán temperaturas que oscilarán entre 20,4 °C y 27,5 °C, mientras que en áreas más alejadas del mar los registros fluctuarán entre 19,2 °C y 29,2 °C.

La ingeniera Patricia Rivera, especialista del Senamhi, explicó a Agencia Andina que las variaciones recientes responden al cambio estacional.

“Nosotros todavía estamos en una transición, estos primeros días del verano tienen un poco de la influencia de la primavera. (Se mantendrá) hasta que nos vayamos acentuando un poco más hacia las condiciones de verano en febrero o marzo“, señaló, al precisar que la estación comienza oficialmente el domingo 21 de diciembre, a las 10:03 a. m.

Rivera añadió que los mayores valores se sentirán en distritos como La Molina, San Juan de Lurigancho y Ate.