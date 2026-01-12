La campaña Verano Saludable 2026 reveló una preocupante realidad sanitaria al detectar que solo 51 de 170 piscinas públicas y privadas inspeccionadas por la Diris Lima Sur cumplen los estándares mínimos de seguridad e higiene.​

La doctora Sheyla Chumbile, directora de la Diris Lima Sur, reportó niveles insuficientes de cloro, deterioro estructural y ausencia de medidas básicas de protección en la mayoría de instalaciones evaluadas.​ Los operativos detectaron riesgos como azulejos sueltos, bordes peligrosos, duchas y lavapiés inadecuados, además de deficiencias en los sistemas de recirculación del agua.​

La autoridad sanitaria adviertió sobre enfermedades infecciosas como diarreas, conjuntivitis, otitis y la peligrosa amebiasis (“ameba comecerebro”) en piscinas con agua contaminada por coliformes fecales.​Se controla rigurosamente la calidad microbiológica, cloro residual, pH, turbidez y presencia de bacterias patógenas que representan amenaza especialmente para niños durante la temporada de verano.​

Recomendaciones

Entre los peligros más frecuentes destacan ahogamientos por calambres post-ingesta de alimentos, caídas en superficies resbaladizas y golpes severos por falta de señalización y mantenimiento estructural. ​Chumbile enfatiza la necesidad de verificar autorización sanitaria vigente, agua cristalina, señalización clara y personal capacitado antes de utilizar cualquier piscina.​

La Diris Lima Sur promueve una cultura de prevención exhortando a la población a rechazar instalaciones sin medidas de seguridad visibles y a exigir condiciones higiénicas adecuadas para proteger la salud familiar.​