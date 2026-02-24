Un incendio de gran magnitud se registró esta mañana en un almacén de productos metálicos ubicado en el distrito de Villa El Salvador. El fuego se extendió rápidamente y también alcanzó una mueblería contigua, generando alarma entre los vecinos de la zona.

El siniestro se produjo en la avenida El Sol, cerca del cruce con la avenida Pachacútec (Atocongo). La intensa humareda negra pudo verse desde varios puntos del distrito debido a la magnitud del fuego.

Hasta el lugar llegaron once unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Las cuadrillas trabajaron arduamente para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague hacia otros establecimientos cercanos.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que desplazó dos ambulancias con personal especializado. El objetivo fue brindar atención inmediata a cualquier persona que pudiera verse afectada por el humo o las altas temperaturas.

Ante el reporte de un incendio de gran magnitud en el distrito de Villa El Salvador, el Minsa, a través del SAMU, desplegó de manera inmediata dos ambulancias con profesionales de la salud para brindar atención médica.



Vecinos de la zona mostraron su preocupación por la frecuencia de estos siniestros en el Parque Industrial. Señalaron que este es el segundo incendio que ocurre en menos de una semana en los alrededores.

Como se recuerda, el sábado 21 de febrero, un puesto dedicado a la venta de muebles también fue consumido por las llamas en el mismo sector. En esa ocasión se desplegaron dos cisternas y ocho unidades de bomberos para atender la emergencia.

Las autoridades aún investigan las causas del nuevo incendio. No se descarta que haya sido provocado por una falla eléctrica o el mal almacenamiento de materiales inflamables.

Hasta el cierre de esta nota no se registraron heridos ni fallecidos a causa del incendio. Sin embargo, las pérdidas materiales serían considerables y afectaron por completo a las estructuras involucradas.