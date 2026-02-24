Un agente encubierto del Grupo Terna logró la detención de un presunto vendedor de drogas en Villa El Salvador al hacerse pasar por un padre de familia común. Para no levantar sospechas en la zona, utilizó un coche de bebé que aparentemente paseaba, pero que en realidad ocultaba una herramienta clave para el operativo.

El detenido fue identificado como David Dali Campos Altamirano, conocido en el bajo mundo con el alias de ‘Bebote’. Los policías confirmaron que la vivienda en cuestión operaba como punto de expendio de estupefacientes tras un exhaustivo trabajo de vigilancia previa.

La intervención se desarrolló en la urbanización Pachacámac, donde los agentes habían detectado actividad sospechosa relacionada con la venta de drogas. El disfraz del efectivo permitió acercarse sin alertar al objetivo principal de la pesquisa policial.

“Teníamos una vivienda en la cual, en base al seguimiento que se había realizado, se estaba microcomercializando droga. Es así que seguimos a un consumidor y mimetizamos a un efectivo policial llevando un coche de un bebé con una comba”, detalló el coronel Carlos Alcántara Obregón, jefe del Escuadrón Verde.

El alto mando policial relató que el equipo esperó pacientemente el instante preciso en que un comprador se dirigía hacia el inmueble para activar el plan. Esta coordinación permitió actuar con máxima precisión en el momento oportuno.

“Es ahí donde el Grupo Terna interviene y se procede a detener al que vendía”, precisó el coronel durante su explicación del procedimiento seguido por sus hombres. La rapidez en la ejecución evitó cualquier posibilidad de destrucción de evidencia por parte de los involucrados.

En el allanamiento posterior al arresto, los efectivos hallaron una significativa cantidad de sustancias ilícitas preparadas para su distribución inmediata en el mercado negro. Durante la intervención se decomisaron 1.070 kilos de marihuana junto con 1.340 envoltorios pequeños de pasta básica de cocaína, conocida como PBC.

Tras su captura inmediata en el lugar de los hechos, el presunto microcomercializador fue puesto a disposición judicial sin demoras innecesarias. Los agentes lo trasladaron al Departamento de Investigación Criminal de Villa El Salvador para las diligencias correspondientes por tráfico ilícito de drogas.