Un incendio se reportó la tarde de este viernes en un centro de acopio de chatarra ubicado en la calle Los Algarrobos, en la zona industrial de Villa El Salvador. La emergencia movilizó cerca de 50 unidades de bomberos.

Según información de Canal N, equipos de emergencia llegaron desde distintos distritos de Lima, entre ellos Villa El Salvador, Lurín, San Miguel, Barranco y Surco, con motobombas, ambulancias y escaleras telescópicas para ubicar el foco del incendio y combatir las llamas.

La disponibilidad de agua y las condiciones de acceso al establecimiento complicaron la intervención, debido a la falta de hidrantes visibles en los alrededores. Además, las ráfagas de viento dificultaron las labores para controlar el fuego, que permanecía activo en la parte central del local.

Incendio en un almacén de chatarra en la zona industrial de Villa El Salvador moviliza al menos 14 unidades de bomberos. Una densa columna de humo se extiende por el sector, mientras los equipos de emergencia enfrentan dificultades por el abastecimiento de agua. Mantente informado en la WEB ► https://t.co/prWMaxwW21 — Canal N (@canalN_) October 9, 2026

Municipalidad y Sedapal enviaron cisternas

La Municipalidad de Villa El Salvador dispuso ocho camiones cisterna para abastecer a los bomberos y apoyar las tareas de extinción. Romel Rosario, subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio, indicó que el personal de serenazgo controlaba los tres accesos para facilitar el ingreso de las unidades de emergencia.

El funcionario explicó que, durante la atención inicial, las autoridades priorizaban la evacuación de los vehículos que permanecían dentro del establecimiento y el apoyo a los bomberos. Asimismo, añadió que la revisión de las condiciones del negocio y de sus autorizaciones se realizaría una vez controlada la emergencia.

Por su parte, Sedapal informó que activó sus protocolos y movilizó recursos para garantizar el suministro de agua durante la intervención. La empresa también comunicó que incrementó la presión de la red de distribución y habilitó los hidrantes de la zona para facilitar el abastecimiento de las unidades.

#SedapalInforma| Sedapal brinda apoyo inmediato ante incendio en Villa El Salvador. https://t.co/YLzCZJA1TQ — SedapalOficial (@SedapalOficial) October 9, 2026

Tras una larga jornada, los hombres de rojo controlaron la situación. Sin embargo, el comandante de los Bomberos, José Morales Bermúdez, precisó que aún todavía no pueden determinarse las causas del incendio.

El terreno del establecimiento tendría una extensión aproximada de 500 metros cuadrados. Al cierre de esta nota no se reportaron heridos ni afectados por el humo.