VES: Lanzan explosivo a vivienda de empresaria por no pagar S/250.000 de extorsión.

Una vivienda situada en el distrito de Villa El Salvador resultó perjudicado luego de que un sujeto le arrojara un explosivo.

Los habitantes del inmueble son víctimas de extorsión desde hace meses por unos criminales que les exigen el pago de S/250.000 a cambio de no atentar contra sus vidas.

Según la víctima, esta es la segunda vez que estos sujetos irrumpurían con la tranquilidad de su familia.

“Nosotros sabemos todo de ti y de toda tu familia, conocemos todos tus movimientos y rutinas. No nos subestimes, no estamos jugando. Si quieres vivir en paz, negocia con nosotros. No nos obligues a tocar a los seres que más amas, piensa bien lo que vas a hacer después de este mensajes. Si amas a tu afmilia no recurras a la Policía”, fue el mensaje que estos delincuentes enviaron a la empresaria a través de un sobre y lo dejaron en la puerta de su domicilio.

“Nosotros estamos muy atemorizados porque el día lunes metieron una bala a la puerta de la casa de mi mamá. Ayer han tirado este explosiva que no llegaron a mayores. Le pido, por favor, que nos ayuden, quiero que la División de Extorsiones de Lima, tomen cartas en el asunto, que vean mi caso”, expresó la mujer a Latina.

“Hablé con el Coronel Carpio y le pedí que me mandé a personas de la Av. España para que vean mi caso. Me dijeron que mi caso estaba en Villa El Salvador. Le pido a la Fiscal que me ayude, me han dicho que depende de ella, de que pase mi caso a Lima. Mañana más tarde nos van a matar, esperan que mate a mi familia”, añadió.