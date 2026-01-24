La ola de violencia contra el sector del transporte público persiste a pesar del estado de emergencia que rige en Lima y Callao. Un nuevo atentado causó momentos de terror en Villa El Salvador cuando un conductor de mototaxi fue ultimado a balazos mientras retornaba a su domicilio ubicado al sur de la capital.

Algunos testigos del ataque relataron que el transportista identificado como Alex León Rodríguez, fue emboscado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, quienes le efectuaron múltiples disparos antes de escapar con rumbo a la avenida Pastor Sevilla.

La víctima, gravemente lesionada, fue llevada de inmediato al Hospital de Emergencias Villa El Salvador. Sin embargo, el personal médico no logró salvarle la vida. Las heridas que presentaba resultaron fatales.

Investigación policial en marcha

Efectivos de la Policía Nacional se hicieron presentes en el lugar del ataque armado y delimitaron el área para dar inicio a las investigaciones correspondientes. Durante la inspección, los especialistas en criminalística recuperaron hasta nueve casquillos de bala en las cercanías, evidencia que demuestra la brutalidad del atentado.

Aunque aún no se ha determinado el móvil exacto del asesinato, todo indica que se trataría de un caso relacionado con extorsiones dirigidas a conductores de mototaxis. De hecho, residentes de Villa El Salvador confirmaron que este no es el primer homicidio perpetrado contra trabajadores del sector.

“Creo que por cupo nomás lo han matado. Lo han seguido y lo han matado. (Ha habido) varias muertes, más que todo por cupo”, señaló una vecina cuya en RPP.

Este homicidio se suma a una serie de agresiones contra trabajadores del transporte en la capital. En Puente Piedra, en el extremo opuesto de Lima, el conductor de un colectivo fue baleado por un sicario que fingió ser un pasajero.