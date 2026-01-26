El tránsito vehicular en la Vía Expresa del Paseo de la República fue restablecido luego de que se retirara el bus del Metropolitano que chocó contra un muro a la altura de la Estación México.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que, tras culminar las labores de remoción, las unidades del Metropolitano ya circulan con normalidad en ambos sentidos, al igual que el tránsito vehicular general en la vía expresa.

Accidente dejó 35 heridos leves y moderados

El accidente ocurrió alrededor de las 7:00 a. m., por causas que aún son materia de investigación. Producto del impacto, 35 personas resultaron heridas, todas con lesiones leves y moderadas.

Los afectados fueron evacuados oportunamente y trasladados a diversos centros de salud de Lima. Las autoridades confirmaron que no se registraron fallecidos.

Bomberos y grúas permitieron liberar la vía

Hasta el lugar acudió personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, así como efectivos de la Policía Nacional del Perú y brigadas de emergencia, quienes atendieron a los pasajeros y aseguraron la zona del accidente.

Con el apoyo de grúas especializadas, la unidad siniestrada fue retirada de la vía exclusiva del Metropolitano, lo que permitió liberar los carriles y normalizar tanto el servicio de transporte público como la circulación en la Vía Expresa.