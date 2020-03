Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú, se refirió a la pandemia del nuevo coronavirus. Sostuvo que en el país se puede llegar a los 20 mil casos para fines de marzo si los ciudadanos no acatan las recomendaciones del Gobierno. Otra de las medidas que frenará el brote vírico, indicó, será inyectar más recursos al Ministerio de Salud (Minsa).

Frente a la llegada del COVID-19, ¿cómo ve las políticas públicas del Gobierno en salud? En los últimos 40 años, en el sector salud, han sido deficientes, porque no se ha invertido lo suficiente. Eso se refleja en todos los hospitales viejos. Frente a este escenario, el Perú es uno de los países más vulnerables del mundo.

¿Cómo lo sustenta? Hace 50 años, había programas dirigidos para la tuberculosis, malaria y otras enfermedades. La moda, hace tres décadas, unificó todos estos programas. Ahora vemos el resultado.

¿Están respondiendo desfavorablemente las políticas públicas? Claro. El crecimiento económico que tuvimos a partir del año 2000 fue clave para invertir en salud, de tal forma que hoy estemos al mismo nivel que Corea del Sur. Ellos combaten al coronavirus porque están avanzados.

¿Cree que el Gobierno está actuando de forma equivocada? Ahora ya no, porque el Colegio Médico está colaborando con su despacho para que haya menos muertos e infectados en el país. Sin embargo, el plan inicial de la ministra (de Salud, Elizabeth Hinostroza) fue deficiente.

La cifra de infectados viene subiendo. Ante ello, ¿qué sugerirá al Gobierno? Inyectar más dinero (al Minsa) porque los 100 millones de soles que ha dado no alcanzarán ante la transmisión comunitaria. Serán insuficientes.

¿Cómo se están preparando los médicos ante la llegada de pacientes? Fíjese, le comento un dato interesante: muchos no están asegurados y están desprotegidos ante el coronavirus.

¿Solo médicos? Muchos de ellos son enfermeros, médicos residentes e internos, que aún son estudiantes. Esto debería ordenarlo el presidente Martín Vizcarra mediante decreto supremo.

¿A qué riesgos nos exponemos ante la masificación del virus? El riesgo es que el grupo vulnerable, o sea las personas adultas, sea afectado. Por lo tanto, podrían fallecer.

¿Contribuye el aislamiento social a controlar las infecciones? Sí. Eso se ha demostrado en Corea del Sur y Taiwán. Eso, sin llegar al toque de queda.

¿Por qué no es necesario el toque de queda para enfrentar el brote epidémico? Ahorita no es importante. Si vemos que los casos no suben de manera significativa, vale decir importante, entonces no se requiere. Lo que se busca es ajustar las medidas de mitigación y el aislamiento social. Eso será clave esta semana.

Algunos infectólogos y epidemiólogos señalaron que ante el incremento de casos estaríamos ingresando a una nueva etapa. Esta sería la de transmisión comunitaria. ¿Piensa lo mismo? Por las cifras no puedo decir que estamos en la etapa comunitaria. Sin embargo, entramos a una fase de transmisión comunitaria en estos días.

¿A cuánto podría incrementarse el número de personas infectadas para fin de mes? Si los ciudadanos no acatan las medidas dispuestas por el Gobierno, en esta segunda etapa epidémica, la cifra ascenderá a 20 mil casos para fines de marzo.

¿Qué recomendaciones podría dar el Colegio Médico para evitar la propagación del virus en zonas vulnerables del país? No entrar en la pasividad ni en el pánico. La población debe acatar y aceptar todas las recomendaciones que haya dispuesto el Estado. Las gripes comunes se tratan en las casas.