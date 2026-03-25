Un sujeto armado perpetró un asalto a un bus de la empresa Roluesa, conocida como ‘Los Chinos’, y dejó herido de bala al conductor a la altura del óvalo Las Lomas, en Villa El Salvador.

De acuerdo con RPP, el cobrador relató que el asaltante subió a la unidad fingiendo ser pasajero y, luego, sacó su arma para encañonar al chofer.

“El señor subió en (la avenida) Primavera. Y ya se venía de asiento a asiento, acercándose. (...) Se me acerca a mí y me amenaza, y (dice) que nadie se meta para robarme y sustraer el dinero. Entonces, ya le doy el dinero”, manifestó.

“Ya teniendo el dinero, lo que quería supuestamente, no tiene por qué disparar, ¿no? De ahí se acercó para la escalera y amenazó de frente, que teníamos que conocer quién es él”, agregó.

Un aspecto que llamó la atención fue que el asaltante vestía ropa formal —camisa y pantalón de vestir—, lo que impidió que despertara sospechas sobre sus verdaderas intenciones.

El conductor herido fue identificado como Luis Reyes Romaní, de 57 años, quien recibió un impacto de bala en la pierna al descender del vehículo para enfrentar al criminal, que previamente había efectuado hasta dos disparos contra el bus.

El transportista fue llevado al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, donde logró ser estabilizado.

El cobrador del bus señaló que el asaltante logró sustraer aproximadamente 400 soles correspondientes a la recaudación del día.

Según información de dicho medio, trabajadores de la empresa Roluesa denunciaron que son víctimas de extorsiones mediante mensajes enviados por WhatsApp. Incluso, señalaron que la unidad asaltada ya había sido blanco de un ataque de presuntos extorsionadores hace aproximadamente dos meses.