Los atentados contra transportistas continúan en Lima y Callao. En esta ocasión, delincuentes abrieron fuego contra un bus de la empresa de transporte 41 S.A., conocida como la Línea 41, en el distrito de Villa El Salvador.

De acuerdo con testigos consultados por RPP, individuos no identificados dispararon varias veces contra la unidad, que se encontraba estacionada en su paradero inicial de la avenida Pastor Sevilla.

Afortunadamente, el bus estaba vacío al momento del ataque, por lo que no se reportaron heridos ni víctimas fatales.

Sin embargo, el ataque ha provocado gran preocupación y temor entre los choferes y cobradores de la empresa, que opera la ruta Ventanilla–Villa El Salvador.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del ataque y establecieron un perímetro de seguridad, donde los peritos encontraron hasta siete casquillos de bala.