Un ataque con arma de fuego en un grifo de la avenida El Sol, en el distrito de Villa El Salvador, dejó como saldo una persona fallecida y otra gravemente herida.

Según RPP, los testigos relataron que las víctimas estaban dentro de una camioneta recargando combustible cuando una moto con dos personas se acercó al lugar.

De inmediato, los sujetos dispararon contra los ocupantes del vehículo, causándoles heridas graves, por lo que fueron trasladados al Hospital de Emergencias de dicho distrito.

Uno de los afectados, identificado como Giancarlo Fierro Román, ingresó en estado crítico y está siendo sometido a una intervención quirúrgica. En tanto, la otra víctima, Danexis Sánchez Almeida, llegó sin vida al nosocomio.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) de la Comisaría de Villa El Salvador llegaron al lugar de los hechos y acordonaron la zona para iniciar las diligencias correspondientes.

Las autoridades indicaron que la camioneta atacada está registrada a nombre de un familiar del actual alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa.

Desde la oficina de prensa municipal se señaló que el caso se maneja con carácter reservado, al tratarse de un asunto personal que ya es del conocimiento del alcalde.

El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Villa El Salvador asumió las investigaciones y seguirá con las diligencias necesarias para determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables.