Un nuevo hecho de violencia conmocionó a Villa El Salvador la mañana del sábado, cuando el chofer de una combi de la empresa de transportes San Juan fue asesinado a balazos en plena avenida Micaela Bastidas. Durante el ataque, una vendedora de mazamorra murió tras recibir el impacto de una bala perdida.

El atentado ocurrió frente al mercado 12 de Mayo, ante la mirada de vecinos y comerciantes. Cámaras de seguridad registraron cómo una motocicleta se emparejó al vehículo de transporte público y, segundos después, se escucharon al menos cuatro disparos.

Extorsionadores balean combi matando a su chofer y a una vendedora. El hecho ocurrió en Villa El Salvador. Fotos:@photo.gec

La víctima mortal fue identificada como Román Lima Huayra (44), quien intentó seguir manejando pese a estar herido, pero perdió el control y la combi terminó estrellada contra la verma central.

Durante la balacera también falleció Marina Mendívil Quispe (50), vendedora de mazamorra que trabajaba en la zona. Testigos intentaron auxiliarla, pero perdió la vida en el lugar.

Familiares del chofer contaron que trabajó más de 25 años en la empresa San Juan y que era padre de dos hijos. “Quiero justicia para mi hermano, no sé por qué pasó esto, él siempre trabajaba tranquilo”, declaró uno de sus hermanos.

Según la Policía Nacional, la principal hipótesis es un ataque relacionado con extorsión, ya que la empresa San Juan habría recibido amenazas vinculadas al cobro de cupos. Sin embargo, otros choferes evitaron declarar por temor a represalias.

La indignación en la zona creció al conocerse que el ataque ocurrió a pocas cuadras de la comisaría de Laderas de Villa, donde los vecinos denunciaron demora en la respuesta policial. “Han venido 40 minutos después del crimen”, reclamó una comerciante.

La Municipalidad de Villa El Salvador entregó a la Policía las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar a los sicarios. El caso quedó en manos del Depincri VES, que continúa con las diligencias.