Perros y gatos abandonados accederán a esterilizaciones gratuitas en Villa El Salvador gracias a una alianza entre el Servicio de Parques de Lima (Serpar) y la ONG Stray Animal Project Perú.

El programa se desarrollará en el centro veterinario Vetsol, ubicado en el Club Metropolitano Huáscar, con el objetivo de reducir la sobrepoblación de animales en situación de calle y prevenir nuevos casos de abandono.

La iniciativa surge ante la problemática del abandono de mascotas, que cada año afecta a miles de perros y gatos en el país y genera impactos en su bienestar, así como riesgos para la salud pública. En ese contexto, la esterilización es considerada una de las principales estrategias para controlar el crecimiento de la población animal y evitar nacimientos no planificados.

Como parte del convenio de cooperación interinstitucional, Serpar pondrá a disposición la infraestructura de Vetsol para las cirugías y la recuperación postoperatoria de los animales, mientras que Stray Animal Project Perú asumirá los procedimientos quirúrgicos. La organización, que desde 2019 ha realizado más de 26 mil esterilizaciones a nivel nacional, proyecta efectuar mil intervenciones mediante este programa.

En una primera etapa, las esterilizaciones estarán dirigidas a perros y gatos en situación de abandono que se encuentren bajo el cuidado de albergues y rescatistas independientes . La meta es contribuir al control de la sobrepoblación animal, reducir el abandono y mejorar la convivencia en los espacios públicos.

La gerente general de Serpar, Claudia Ruiz, destacó que la esterilización constituye una herramienta fundamental para enfrentar el problema de los animales abandonados.

Asimismo, señaló que la puesta a disposición de la infraestructura de Vetsol permitirá ofrecer un espacio seguro para las intervenciones quirúrgicas y fortalecer el trabajo que realizan los albergues y rescatistas independientes en favor de la protección animal.